Жителям Челябинской области выплатили по наследству 80 млн рублей накопительных пенсий

Рассказываем, кому положены деньги и как их получить

Пенсионный фонд Челябинской области продолжает выплачивать правопреемникам накопительную часть пенсии умерших южноуральцев. В прошлом году ПФР раздал 81,8 млн рублей, а за несколько месяцев этого года — 38 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В прошлом году чужие пенсии получили 1992 правопреемника. Средний размер выплат составил 41 тысячу рублей, а максимальный размер — 528,6 тысячи рублей. За четыре месяца этого года деньги выданы 1240 правопреемникам», — рассказывают в пресс-службе управления ПФР по Челябинской области.

В качестве правопреемника еще при жизни гражданин может указать любого человека. Для этого нужно написать соответствующее заявление в ПФР или в негосударственный Пенсионный фонд, то есть туда, куда перечисляется накопительная часть пенсии. Если такого заявления нет, деньги получат родственники умершего: дети, супруги, родители или наследники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Средства пенсионных накоплений выплачивают в таких случаях:

— человек умер до назначения накопительной пенсии или до перерасчета размера выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений;

— человек умер после назначения ему срочной пенсионной выплаты (при этом правопреемники могут получить невыплаченный остаток пенсионных накоплений);

— человек умер после назначения накопительной пенсии, но эту выплату ему ни разу заплатить не успели.

Чтобы получить накопительную часть пенсии за другого человека, правопреемник должен в течение полугода после смерти главного получателя пенсии обратиться в ПФР или НПФ с заявлением. Если срок пропущен, его придется восстанавливать в суде.

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти.