Жителям Челябинской области раздали 4000 бесплатных путевок в санаторий

Льготники отдыхали в здравницах разных регионов России

В 2022 году 3976 южноуральцев получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах Челябинской области и других регионов страны, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

На территории Челябинской области отдыхающих принимали курорты «Кисегач», «Карагайский бор» и «Сосновая горка». Если льготник не мог обслуживать себя сам, путевки давали и сопровождающему лицу — сопровождающие получили 833 путевки.В 2023 году распределять путевки в здравницы будет отделение Социального фонда России по Челябинской области. Напомним, ведомство появилось после слияния ПФР и ФСС. До этого путевки распределял Фонд социального страхования.