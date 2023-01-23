На территории Челябинской области отдыхающих принимали курорты «Кисегач», «Карагайский бор» и «Сосновая горка». Если льготник не мог обслуживать себя сам, путевки давали и сопровождающему лицу — сопровождающие получили 833 путевки.
В 2023 году распределять путевки в здравницы будет отделение Социального фонда России по Челябинской области. Напомним, ведомство появилось после слияния ПФР и ФСС. До этого путевки распределял Фонд социального страхования.
Напомним, санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте Отделения СФР по Челябинской области в разделе «Очередь на санаторно-курортное лечение». Для этого достаточно ввести номер СНИЛС. По этой же ссылке можно найти категории льготников, которым положены путевки.
Кстати, очередь обновляется первого числа каждого месяца.