Жителям Челябинской области прогнозируют небольшой снег и гололед

В отдельных районах региона возможны метели

Сегодня, 20 декабря, на Южном Урале пройдет небольшой снег, местами ожидаются метели. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха будет чуть ниже, чем на прошлой неделе.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −13°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C, в низинах будет прохладнее — до −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −11°C, днем потеплеет до −9, −11°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.