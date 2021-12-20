Сегодня, 20 декабря, на Южном Урале пройдет небольшой снег, местами ожидаются метели. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха будет чуть ниже, чем на прошлой неделе.
Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −13°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C, в низинах будет прохладнее — до −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −11°C, днем потеплеет до −9, −11°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.