Жителям Челябинской области прогнозируют небольшие осадки и прохладную погоду

Штормовой ветер в регионе стихнет

Сегодня, 29 сентября, в Челябинской области прогнозируют небольшие осадки и ветер до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +9°C.

В среду утром в регионе ожидается понижение температуры до +1°C, днем ртутные столбики поднимутся до +4, +9°C. Облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха также составит около +1°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.