Жителям Челябинской области предложили выбрать свалки для рекультивации

В интернет-опроснике Минэкологии — более 20 объектов

В 2024 году в Челябинской области планируется рекультивировать не менее 100 бывших несанкционированных свалок. Еще по нескольким запланированы проектные изыскания. Минэкологии региона запустило интернет-голосование среди жителей городов и районов, которое определит объекты, где работы проведут в первую очередь.

В опроснике более 20 крупных объектов, расположенных в Агаповском, Аргаяшском, Варненском, Коркинском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Пластовском, Троицком, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах, а также в Миассе, Озерске и Троицке. В приоритетном порядке рекультивируют свалки в тех муниципалитетах, чьи жители проявят наибольшую активность.

В Минэкологии добавили, что все свалки, заявленные в голосовании, недействующие: они были закрыты на старте реформы в области обращения с ТКО в 2019 году.

Напомним, работа по ликвидации и рекультивации свалок в Челябинской области вошла в активную стадию с 2021 года — тогда был составлен реестр, куда было включено более тысячи объектов. На сегодня ликвидировано почти 700 свалок, две (в Челябинске и Карталах) рекультивированы. Продолжаются работы в Верхнем Уфалее и Златоусте.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на месте бывшей челябинской свалки в 2024 году построят цветочную оранжерею. Монтаж первой теплицы начнут уже в ноябре 2023 года.