Жителям Челябинской области предложили сдать незаконное оружие за деньги

Полиция не будет наказывать, а премирует за сознательность граждан

Челябинской области стартует ежегодная акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. С 16 февраля по 1 ноября жители региона могут без последствий избавиться от опасного арсенала и получить за это денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2026» гражданам гарантируют освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Единственное условие — сдаваемые предметы не должны быть связаны с совершенными преступлениями.

«Каждый житель Южного Урала, у которого без соответствующего разрешения хранятся запрещённые предметы, может добровольно сдать их в ближайший отдел полиции. Взамен он получит установленное вознаграждение и освобождение от ответственности», — пояснили в ведомстве.

Размер выплат утвержден правительством региона. Даже за неисправные единицы оружия полагается компенсация — в размере одной трети от полной стоимости. Акция уже доказала свою эффективность: за предыдущие годы южноуральцам выплатили более 24 миллионов рублей.

Акция направлена на повышение общественной безопасности и снижение количества незаконного оружия в регионе. Власти призывают граждан воспользоваться возможностью легально избавиться от опасных предметов.