Жителям Челябинской области предложили пройти опрос о туризме в России

Чего ждут от отдыха люди в 2023 году

Центр проектного развития запускает социологический опрос, принять участие в котором приглашают жителей региона и представителей турбизнеса. Главная цель — изучить спрос и предложение в сфере туризма и гостеприимства в 2022 году, а также спрогнозировать, что будет интересовать отдыхающих на территории страны в году нынешнем, рассказывают организаторы.

Исследование организует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Группой компаний Б1. Опрос создан на платформе Leader-ID и занимает не более 5 минут. Завершится исследование 25 марта 2023 года.

Для туристов и организаторов отдыха подготовили два разных исследования:

представителям отрасли Челябинской области предлагают пройти опрос на тему: «Внутренний туризм в 2022-2023»;

жителей просят рассказать о своих предпочтениях и планах на отдых в анкете: «Отдыхаем в России. Где были? Что видели? Куда поедете?».

По результатам исследования будет сформирован аналитический отчет, который поможет регионам России определить эффективность мер поддержки для представителей сферы туризма, а также сформировать перечень необходимых практик для развития туристической отрасли.