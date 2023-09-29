Жителям Челябинской области предлагают открыть бизнес с господдержкой

10 финансовых программ, консультации и рекламу помогут получить в девяти городах региона

Для начинающих предпринимателей из Челябинской области центр «Мой бизнес» напомнил о расширенной программе поддержки. Центр курирует региональное Минэкономразвития, а меры поддержки оказывают по специальному нацпроекту. Подробнее о том, чем могут помочь в центре, — в материале.

Центр «Мой бизнес» работает с начинающими предпринимателями до 2 лет. Например, специалисты могут предложить до 10 финансовых программ, в том числе заем от 100 тысяч до 3 млн рублей на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.

«Многие наши инструменты используются комплексно, они дополняют друг друга и позволяют бизнесу решить сразу несколько задач. Это особенно актуально для начинающих предпринимателей на этапе выстраивания бизнес-процессов и определения направления развития. Мы совершенствуем действующие программы, исходя из потребностей бизнеса, пересматриваем условия и дополняем перечень новыми инструментами», — отметила исполняющая обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева.

Если у начинающего предпринимателя нет достаточного залога, то «Мой бизнес» предлагает поручительство. По программе «Старт» для начинающих предпринимателей до года возможно оформить до 25 млн рублей по ставке 0,25% годовых. Для самозанятых доступно до 2 млн рублей по ставке 1% годовых. Максимальный срок поручительства — 60 месяцев.

Среди нефинансовых форм поддержки центр предлагает подключение к системе электронного документооборота, сервису по подбору кадров, разработку рекламной печатной продукции или доступ к образовательной онлайн-платформе «Лекторий», где собрана актуальная информация в области бухгалтерского учета, налогов, госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, кадров или охраны труда. Воспользоваться можно одной услугой на выбор, также необходима регистрация на платформе МСП.РФ.

Начинающий предприниматель может арендовать оборудованное рабочее место по льготной цене.

«Образовательные мероприятия и консультации охватывают широкий перечень тем. Все они направлены на получение навыков и компетенций для самостоятельного ведения бизнеса, формирования стратегии развития и выстраивание внутренних процессов организации. Мероприятия проводятся в текущем режиме», — пояснили в центре.

Консультация по единому номеру 8-800-350-24-74 или очно по адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1 (2-й этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3-й этаж);

— г. Златоуст, пр-т им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр-н, д. 43 (3-й этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3-й этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1-й этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, д. 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129.

Работа центра «Мой Бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициируемого президентом РФ.