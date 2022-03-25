Жителям Челябинской области предлагают отключить электричество на час 26 марта

В мире стартует акция «Час Земли»

26 марта в 20:30 по местному времени состоится самая массовая экологическая акция на планете — Час Земли. Миллионы людей символически выключают свет и электроприборы на 1 час. В мэрии Челябинска приглашают горожан принять участие в акции и отключить электроприборы и свет в указанное время.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

«WWF впервые организовал акцию в России в 2009 году. С 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2021 году „Час Земли“ второй раз прошел в виртуальном формате, объединив миллионы Россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов», — рассказали в мэрии.

Как провести Час земли — 2022?

• 26 марта в 20:30 по местному времени выключите свет и бытовые электроприборы на 1 час в знак неравнодушия к будущему нашей планеты;

• Отметьте свой город на онлайн-карте Часа Земли на сайте https://60.wwf. ru/#map.