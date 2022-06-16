Жителям Челябинской области посоветовали не пользоваться услугами установки VPN из объявлений

Айтишники говорят, что это может обернуться кражей личных данных

В интернете стали все чаще появляться объявления с предложениями об установке на смартфон или компьютер VPN-приложений и продаже подписки на них. В Челябинске таких предложений пока немного, но эксперты спешат предупредить: пользование такими услугами чревато кражей личных данных с непредсказуемыми последствиями.

По данным ТАСС, в объявлениях на «Авито» за подключение к VPN-сервису просят от 300 рублей. Аренда виртуального сервера на зарубежной площадке и его настройка обойдутся примерно в 3 тыс. рублей.

В самом «Авито» подчеркивают, что все объявления на площадке проходят проверку на соответствие законодательству РФ и правилам платформы, где запрещено размещение объявлений по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам.

«Подобные объявления при обнаружении оперативно блокируются», — подчеркнули в компании.

По мнению IT-экспертов Челябинской области, самым безобидным последствием использования VPN может стать формирование контекстной рекламы на основе украденных личных данных.

«Если мы говорим о бесплатных сервисах, то мы, как пользователи, не знаем, с кем и какими данными делятся владельцы сервисов. Если используете бесплатный VPN, то расслабляться никогда нельзя. Они могут собирать разные данные, например историю подключений, геолокацию, данные об устройстве и ресурсах, которые вы посещаете», — отметил заместитель директора по развитию IT-парк 74 Михаил Шалашов.

Также похищенная информация может быть использована для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его мошенникам или хакерам.

«Цифровой профиль — это информация о посещаемых сайтах, сервисах в сети интернет. Если собрать такую информацию о человеке, то можно примерно вычислить его возраст, увлечения и т. д. Это позволит злоумышленникам подготовить социотехническую атаку и выявить секретные данные. Если не отключать VPN, может случиться так, что вы предоставите свой цифровой профиль неизвестно кому, что может быть потенциально опасно», — подчеркнул эксперт по кибербезопасности Александр Цуканов.

Также эксперты предупреждают, что при использовании VPN интернет-трафик может вырасти в разы, а скорость интернета — упасть.