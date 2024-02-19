Жителям Челябинской области пообещали спокойную погоду

Местами будет гололед

Сегодня, 19 февраля, в Челябинской области местами обещают умеренно морозную и солнечную погоду. В горных районах будет не только ясно, но и тепло. Местами возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром будет около −20°С, днем температура воздуха поднимется до −8°С. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду. Осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −20°С, в отдельных районах ниже. Днем температура установится в пределах от −8 до −13°С, в горных районах синоптики прогнозируют до −4°С, в низинах отметка на градуснике достигнет −16°С. Ветер преимущественно южной четверти от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможен гололед.