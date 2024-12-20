Жителям Челябинской области пообещали понижение температуры 20 декабря

Осадки в большинстве районов прекратятся

Сегодня, 20 декабря, в Челябинской области будет умеренно морозно. Ветер ожидается слабым, осадков на большей части территории региона не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура составит от −7 до −9°С. Облачно с прояснением, существенных осадков не предвидится. Ветер северного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −9°С. День выдастся ясным. Ветер западный, слабый.

Отметка на градуснике в Миассе приблизится к −8°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

Не удивит разнообразием погода и в Златоусте: −9°С и облачно. Ветер северо-западный, слабый.

Градусники в Бакале достигнут −10°С. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

Жителям Верхнеуральска синоптики обещают солнечную погоду и −11°С. Ветер западного направления, слабый.

В целом в регионе показания термометров достигнут от −7 до −12°С, на севере области температура воздуха составит до −15°С. Облачно с прояснением, местами возможен небольшой снег. Также синоптики прогнозируют слабые метели. На дорогах гололед. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.