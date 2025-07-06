Жителям Челябинской области пообещали передышку от дождя 7 июля

Ожидается умеренно теплая погода

В понедельник, 7 июля, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, несильный западный ветер и умеренное тепло. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура может опуститься до +12 градусов. Днем синоптики обещают около +20...+22 градусов. Переменная облачность, дождя не будет. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В горных районах области предстоящей ночью может похолодать до +4 градусов, днем градусники покажут максимум +16 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют от +7 до +12 в ночные часы и от +19 до +24 градусов — в дневные. Без осадков. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.