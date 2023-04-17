Жителям Челябинской области показали, как за пять лет изменились скверы и парки

В Центре управления регионом напомнили о голосовании за объекты благоустройства

В Челябинской области с 15 апреля стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года. 205 мест отдыха жителей региона вынесено на голосование. Среди них южноуральцы выберут самые популярные, в следующем году эти объекты получат деньги на обустройство. В Центре управления регионом к пятилетию проекта «Формирование комфортной городской среды» показали, как за эти годы преобразились города и села Южного Урала. Там, где раньше был заброшенный пустырь, теперь любимое место отдыха детей и взрослых.

Голосование пройдет до 31 мая. В Челябинской области сформирован перечень из 205 объектов. Каждый муниципалитет представил свои заявки на участие в голосовании. Жители региона сами выбирают, какой объект будет благоустроен в следующем году.

Максимально привлечь жителей региона к участию в голосовании и выбору понравившихся объектов призвал губернатор Алексей Текслер глав муниципалитетов на прошедшем аппаратном совещании.

«Давайте вместе решать, какие территории должны преобразиться уже в следующем году. Выбор приоритетов зависит исключительно от вашего мнения. Обращаюсь ко всем южноуральцам: участвуйте в рейтинговом голосовании проекта „Формирование комфортной городской среды“, привлекайте соседей, друзей и близких», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Центре управления регионом подвели итоги пятилетки проекта. Аналитический центр показал, как в городах и селах Челябинской области из заброшенных пустырей и неухоженных полян появились новые скверы, детские и спортивные площадки.

Так, в Магнитогорске вместо бурьяна на семи гектарах земли появился современный скейт-парк.

Кстати, в прошлом году сквер Ветеранов в Магнитогорске получил наибольшую поддержку жителей среди пяти тысяч объектов, выставленных на голосование по всей стране. Челябинская область вошла в число лидеров по количеству участников голосования. Этой весной в сквере уже начались работы по благоустройству.

В Кыштыме появилась красивая набережная…

…а в Златоусте — современное городское пространство.

В Миассе оборудовали стадион «Динамо».

Теперь здесь есть футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, дорожка для бега, игровая зона для детей.



В Челябинске на месте бывшего автовокзала у дворца спорта «Юность» теперь появились прогулочная зона, качели, амфитеатр, скейт-парк и вертикальные шезлонги.

Теперь жители выбирают новые объекты для благоустройства. Принять участие в голосовании могут жители с 14 лет. Оставить свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.



Сделать свой выбор можно также при помощи волонтеров — их легко узнать по фирменной символике проекта. История волонтера — в материале информагентства.

Принять участие в голосовании жителей области призывают и главы городов и районов. В официальных пабликах и мессенджерах они подробно рассказывают о будущих объектах. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев также призвал уральцев стать активнее, выбирать и влиять на развитие родных городов и сел.

«И дело не только в том, что благодаря проекту создаются современные общественные пространства, преображаются наши города. Гораздо важнее, что создан и работает механизм обратной связи, когда люди, живущие в одном населенном пункте, вместе определяют приоритеты по благоустройству городской среды», — подчеркнул Владимир Якушев.