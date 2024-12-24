Жителям Челябинской области объяснили, как избежать очередей к судебным приставам

В конце года желание решить долговые вопросы традиционно возрастает

Большинство людей перед новогодними праздниками старается погасить все имеющиеся долги, из-за чего количество посещений судебных приставов в декабре традиционно возрастает. В главном управлении ФССП России по Челябинской области рассказали, что избежать очередей и получать ответы оперативно можно, воспользовавшись порталом «Госуслуги» или обратившись к дежурному приставу.

«Портал „Госуслуги“ позволяет должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства, принятых приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Также на портале можно направлять заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству и записываться на прием к приставу-исполнителю. Там же можно оплатить задолженность.

Избежать ожидания в очереди на прием поможет и дежурный судебный пристав. Он принимает ежедневно без записи и информирует о наличии или отсутствии исполнительного производства, а также об ограничениях. Также дежурный пристав принимает платежные документы для отмены ограничений и записывает на прием.