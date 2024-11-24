Жителям Челябинской области обещают теплый и солнечный день 24 ноября

Не будет ни осадков, ни сильного ветра

Сегодня, 24 ноября, в Челябинской области будет солнечно и снова аномально тепло: в большинстве районов температура воздуха ожидается выше нуля градусов, а где-то может подняться почти до 10-ти, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

В Челябинске воздух может прогреться до +2 градусов. Солнечно. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют до −1 градуса. День выдастся ясным. Ветер слабый юго-восточный.

В Златоуст зима пока не спешит приходить: днем потеплеет до +6 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный до пяти метров в секунду.

А температура воздуха в Сатке, кажется, побьет рекорд: столбики термометров могут подняться до +8 градусов. Солнечно.

В Южноуральске сегодня ожидается около нуля градусов. Малоооблачно, без осадков. Ветер слабый.

В целом в регионе температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов. В низинах может опуститься ниже нуля. На всей территории региона прогнозируют солнечную погоду. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.