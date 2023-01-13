Жителям Челябинской области обещают теплые выходные

В отдельных районах синоптики прогнозируют сильный ветер

Предстоящие выходные, 14 и 15 января, в Челябинской области будут теплыми и преимущественно солнечными. При этом погода будет ветреной, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в регионе температура опустится до минус 9—14 градусов, в горах и низинах похолодает до −19°C. Днем воздух прогреется до минус 3—8 градусов, в горных районах и низинах будет холоднее — до −12°C. Переменная облачность, местами возможны слабые метели. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также обещают преимущественно солнечную и ветреную погоду. Ночью столбики термометров покажут от −10 до −12 градусов, днем — минус 3—5 градусов.

В воскресенье, 15 января, в Челябинской области сохранится теплая погода: ночью ожидается до −14°C, днем — до минус 3—8 градусов Цельсия. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье столбики термометров покажут минус 12—14 градусов, днем поднимутся до минус 3—5 градусов. Погода будет солнечной. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.