Жителям Челябинской области обещают спокойную погоду в выходные, 12 и 13 апреля

Стихия угомонится к утру субботы

Бушующая в Челябинской области непогода стихнет к утру субботы, 12 апреля, обещают синоптики областного Гидрометеоцентра. Днем в большинстве районов выглянет солнце, а температура поднимется до +10 градусов. В воскресенье, 13 апреля, осадки могут пройти лишь в горных районах.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до небольшого минуса. Умеренный снег. Днем будет на порядок выше — от +8 до +10°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе столбики термометров ночью установятся в пределах от −5 до 0°C, при прояснении достигнут −8°C. На севере области пройдет мокрый снег, на юге — переохлажденный дождь и мокрый снег. Местами не исключаются сильные и очень сильные смешанные осадки. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода. Дневной прогрев составит от +6 до +11°C. Облачно с прояснением, осадки прекратятся. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 13 апреля, в столице Южного Урала градусники покажут от +10 до +12°C. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в горных районах пройдут мокрый снег и дождь. На остальной территории — без осадков. Воздух прогреется до +11…+16°C, однако при натекании облачности температура может опуститься до +6°C. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.