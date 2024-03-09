Жителям Челябинской области обещают слабый снег

Температура пока сохраняется минусовой

Сегодня, 9 марта, в Челябинской области будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают ни тепла, ни морозов: столбики термометров покажут около −5 градусов.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснением и слабый снег. В дневные часы температура воздуха поднимется до −3...−5 градусов. Ветер преимущественно южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура будет варьироваться в пределах от −2 до −7 градусов. Облачно с прояснением, слабые осадки пройдут в основном в горных районах региона. Ветер южный с переходом на западный 3—8 метров в секунду.