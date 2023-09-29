Жителям Челябинской области обещают прохладные выходные

Осадки прогнозируют только в субботу

Предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, в Челябинской области ожидаются прохладными: температура поднимется максимум до +17 градусов. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, в воскресенье осадков не будет. Рассказываем о погоде подробнее.

Этой ночью столбики термометров в регионе опустятся до плюс 4—9 градусов. Пройдут дожди, местами умеренные. В отдельных районах возможен туман. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 11—16 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, в отдельных районах осадки будут умеренными. Ветер северный, северо-восточный 3—8 метров в секунду.

В Челябинске 30 сентября синоптики также прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха в ночные часы составит около +8°C. Днем потеплеет до плюс 13—15 градусов. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

Октябрь в Челябинской области начнется с преимущественно солнечной погоды с дневным прогревом до плюс 12—17 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 1 октября, в столице Южного Урала ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью обещают около +6°C, днем — от +14 до +16°C. Ветер северо-восточный с переходом на южный 2—7 метров в секунду.