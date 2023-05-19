Жителям Челябинской области обещают потепление до +26 градусов в выходные

В субботу синоптики прогнозируют порывистый ветер, который стихнет к воскресенью

Предстоящие выходные, 20 и 21 мая, в Челябинской области будут теплыми: в субботу синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до +23 градусов, а в воскресенье — до +26 градусов. Дни будут солнечными, без осадков. Рассказываем подробнее.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе покажут от +1 до +7°C, местами ожидаются заморозки до −3°C, причем не только в воздухе, но и на поверхности почвы. Днем обещают повышение температуры до +18…+23 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют около +5…+7 градусов, днем потеплеет до 21—23 градусов с положительным значением. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 21 мая, в Челябинской области в ночные часы температура будет варьироваться в пределах от +4 до +9°C, в отдельных районах возможны заморозки до −3°C. Днем воздух прогреется до 21—26 градусов Цельсия со знаком плюс. Ветер северо-восточный, восточный 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В столице Южного Урала 21 мая также ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров достигнут отметки около +8°C, днем приблизятся к 22—24 градусам тепла. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду.