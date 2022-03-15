Жителям Челябинской области обещают похолодание до −38°C

Синоптики прогнозируют снег и порывистый ветер

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью и утром воздух будет морозным, но днем потеплеет.

Ночью столбики термометров показывали до −23°C, при прояснении — до −38°C. Днем температура поднимется до −4, −9°C, в низинах до −12°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Днем температура воздуха составит −7, −9°C. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.