Жителям Челябинской области обещают небольшой плюс и сильный ветер 20 марта

Слабый снег пройдет лишь в северных районах

Сегодня, 20 марта, в Челябинской области ожидается ветреная и прохладная погода: градусники покажут чуть выше 0°C. При этом на юге еще будет тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске прогнозируют от +3 до +5°C. День выдастся спокойным. Ветер северного направления с переходом на западный, около 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске достигнут +5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут +4°C. Малооблачно. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

До +1°C поднимется температура в Златоусте. Утром пройдет небольшой снег. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В Карталах — около +6°C и облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, до 6 метров в секунду.

В Бакале ожидаются небольшой минус и облачная погода с прояснениями. Вечером может пройти слабый снег. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от 0 до +5°C, в южных районах теплее — до +10°C. Облачно с прояснением, в горах синоптики обещают небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед. Утром возможен туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.