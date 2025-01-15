Жителям Челябинской области обещают метели и гололед от наката 16 января

Температура не опустится ниже −8 градусов

В четверг, 16 января, в Челябинской области еще сохранится теплая погода. Атмосферный фронт принесет в ряд районов осадки, местами с порывистым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал будет находиться в зоне влияния очередной ложбины северного циклона, что обусловит выпадение осадков в области»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −11 градусов, днем ожидается от −4 до −6 градусов. Пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица от наката. Ветер поменяет свое направление с южного на северное и сохранится преимущественно слабым.

По области в ночные часы синоптики прогнозируют −6...−11 градусов, при прояснении температура может опуститься до −14. Днем — от −3 до −8 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Местами осадки могут быть умеренными. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 11 метров в секунду.