Жителям Челябинской области обещают дождливые выходные

Местами пройдет снег

Предстоящие выходные, 14 и 15 октября, в Челябинской области будут дождливыми, местами пройдет мокрый снег. В субботу ожидается сильный ветер, к воскресенью он стихнет. Температура воздуха в среднем сохранится на уровне +10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в регионе похолодает до +1…+6 градусов. Днем столбики термометров установятся в пределах от +6 до +11°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. В горах дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15—18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +6°C, днем — до +10°C. Ветер преимущественно западного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В воскресенье, 15 октября, в Челябинской области в отдельных районах сохранится непогода: синоптики прогнозируют небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. В целом в регионе ожидается переменная облачность. В ночные часы обещают от −2 до +3°C, днем потеплеет до 7—12 градусов Цельсия. Ветер юго-западный, западный 5—10 метров в секунду.

Столицу Южного Урала осадки также не обойдут стороной: пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут около +3°C, днем — до +10 градусов. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.