Жителям Челябинской области обещают дожди и туманы 8 апреля

На юге области может потеплеть до +14 градусов

Начало новой недели начнется отнюдь не с солнца: в ночь на 8 апреля по территории Челябинской области пройдут ливни, которые плавно перейдут в небольшие дожди. На юге градусники покажут около +14°С, в целом температура по региону составит от +5 до +10°С, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +4°С, днем потеплеет до +7°С. В городе ожидается небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо- западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют пасмурную погоду. С утра жителям обещают дождь со снегом. Температура достигнет +8°С. Ветер северо-западный до шести метров в секунду.

В Миассе картина не лучше: небольшой дождь и +4°С. Ветер преимущественно западного направления до четырех метров в секунду.

Холоднее всего будет в Златоусте: показания термометров остановятся на отметке +2°С. В городе пройдет дождь со снегом. Ветер западный до четырех метров в секунду.

В Верхнеуральске день выдастся пасмурным, осадки в виде дождя со снегом возможны ближе к вечеру. Температура поднимется до +6°С. Ветер северо-западного направления до шести метров в секунду.

В целом в ночные часы в регионе будет от 0 до +5°С, при прояснении похолодает до −3°С. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге до умеренных. Местами вероятны туман и гололедные явления. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов Цельсия, в южных районах — до +14°С. Осадки не прекратятся. Ветер южный с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.