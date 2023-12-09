Жителям Челябинской области напомнили о штрафах до 300 тыс. рублей за незаконную вырубку елей

Нарушителям также грозит уголовная ответственность

Под Новый год некоторые недобросовестные предприниматели, чтобы извлечь максимум выгоды, незаконно вырубают большое количество елей. В ГУ лесами по Челябинской области предупредили о крупных штрафах за незаконную рубку, а также об уголовной ответственности.

По данным ведомства, размер штрафа для граждан составит до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических — до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителям придется возместить причиненный ущерб.

«Если сумма ущерба составит 5 тысяч рублей и более, то это влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 260 Уголовного кодекса РФ „Незаконная рубка лесных насаждений“. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы»,— уточнили в пресс-службе регионального ГУ лесами.

Если же деревья были вырублены с использованием спецтехники, то сумма штрафа возрастет, а технику конфискуют.