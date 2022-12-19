Жителям Челябинской области напомнили, кто должен чистить от наледи крыши домов

В многоквартирных домах за это несут ответственность управляющие организации

Снег на скатных крышах многоквартирных домов нужно счищать регулярно, не допуская накоплений толщиной более 30 см. Плоские крыши очищают только по периметру и козырьки — об этих правилах напомнили в Госжилинспекции по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что управляющие организации несут ответственность за несоблюдение требований жилищного законодательства по статье КоАП РФ 14.1.3. Если жильцы заметили, что на крышах скапливается снег, а уборки так и нет, самое время звонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Если реакции нет, можно направить обращение в Госжилинспекцию.

Напомним, что капризы погоды сегодня доставили немало хлопот жителям региона. Из-за наледи на проводах сети задержалась скоростная электричка № 7902 сообщением Челябинск — Магнитогорск. «Ласточка». Она прибыла в Челябинск в 13:43 местного времени, опоздав на 2 часа 47 минут. Челябинский аэропорт не смог принять борт из Москвы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. А в некоторых школах региона даже объявили дистант: из-за сильнейшего гололеда и плохой видимости отменили подвоз учеников и автобусное сообщение.

В областном Гидрометцентре предупредили, что уже ночью 20 декабря в регионе ожидаются морозы до −18°C. А значит, во вторник есть опасность повышенного травматизма среди пешеходов и риск дорожно-транспортных происшествий.