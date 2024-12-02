Жителям Челябинска потребуется почти 8 лет, чтобы накопить миллион рублей

Столько же времени нужно большинству россиян

Челябинцам потребуется 7,9 года, чтобы накопить миллион рублей. Это при условии, что работник со средней зарплатой будет ежемесячно откладывать 10% от дохода и размещать эти деньги на вкладе под проценты. Столько же времени потребуется большинству россиян, выяснили исследователи РИА Новости.

Почти 15% жителей Челябинска не хватит и 10 лет, чтобы накопить миллион рублей. А в Забайкальском крае таких людей более 36%, несмотря на то, что накопить миллион они смогут почти на год раньше, чем челябинцы.

От 7 до 8 лет для накопления миллиона потребуется жителям большинства регионов: Тюменской, Свердловской, Вологодской, Калужской, Томской и других областей.

Лидеры рейтинга — Крайний Север и Москва: жителям Чукотки потребуется 4,1 года, чтобы накопить миллион рублей, жителям Ямало-Ненецкого автономного округа — 4,6 года, магаданцам и москвичам — 4,6 и 4,8 года соответственно.

Замыкают рейтинг Дагестан, Калмыкия, Чечня и Ингушетия, где накопить миллион можно более чем за 10 лет. Доля тех, кто не сможет сделать это и за 10 лет, варьируется в пределах от 28 до 50%.