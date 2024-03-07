Жителям Челябинска обещают холодный и ясный день

Ветер ожидается слабым

Сегодня, 7 марта, в Челябинской области будет преимущественно солнечно. Тепла не будет: по данным синоптиков областного Гидрометцентра, температура воздуха составит около −10 градусов.

В Челябинске утром будет около −15 градусов, днем температура поднимется до −6...−8 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около −16 градусов, в дневные — от −6 до −11 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.