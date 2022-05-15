Жителям Челябинска обещают дожди с грозами

Погода в столице Южного Урала, как и на всей территории региона, будет ветреной

В понедельник, 16 мая, в Челябинской области сохранится дождливая и ветреная погода. В отдельных районах возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +19°C, в низинах и горах будет холоднее, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на 16 мая в регионе ожидается от +4 до +9°C, при прояснении температура воздуха опустится до +1°C. Днем ртутные столбики покажут от +14 до +19°C, в горах и низинах будет около +11°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу. В ночные часы похолодает до +6°C, днем потеплеет от +16 до +18°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.