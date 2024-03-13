Жителям Челябинска обещают дождь со снегом и сильный ветер 14 марта

По области местами сохранятся снегопады

В четверг, 14 марта, в Челябинской области прогнозируют существенное потепление. При этом погода испортится повсеместно: где-то сохранятся снегопады, а где-то пройдет дождь со снегом. Будет ветрено, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до −10°C, днем отметка на градуснике покажет 0°C. В городе развернется борьба сезонов: пройдет дождь со снегом. Ветер западный до 4,6 метра в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным, но без осадков. Столбики термометров будут колебаться от 0 до −3°C. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.

В Миассе ожидается до −2°C и дождь со снегом. Ветер преимущественно западный 5,1 метра в секунду.

В Сатке продолжатся снегопады. Температура воздуха опустится до −3°C. Ветер западный 4,5 метра в секунду.

Жителям Верхнеуральска синоптики прогнозируют пасмурную погоду и −1…−4 градуса. Ветер западного направления до 8 метров в секунду.

В Аше днем также пройдет снег, к вечеру — с дождем. Столбики термометров покажут около 0…−3 градусов Цельсия. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в ночные часы в северной половине области составит от −8 до −13°C, в южной — от −14 до −19°C, при прояснении похолодает до −22°C. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Днем обещают от −3 до +2°C. Осадки сохранятся. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.