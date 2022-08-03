Жителя Снежинска приговорили к 6 месяцам лишения свободы за незаконную рыбалку

Мужчина ловил рыбу на озере Синара

В Снежинске суд вынес приговор местному жителю, который рыбачил на озере Синара. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Нарушителя задержали в мае, инспекторы застали его за рыбалкой на озере Синара. Сумма ущерба составила 92 тысячи рублей. В июне суд признал жителя Снежинска виновным и назначил реальный срок лишения свободы.

«Суд учел, что в настоящее время нарушитель имеет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, а наказание в виде лишения свободы будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений», — прокомментировали в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

С начала 2022 года в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 человека.

Ранее в Челябинской области суд приговорил двоих жителей города Белорецка (Республика Башкортостан) к условному сроку и штрафу за браконьерскую рыбалку на озере Большой Бугодак в Верхнеуральском районе.

В Магнитогорске местный житель предстанет перед судом за ловлю сетью окуня, плотвы, судака и леща на реке Урал.