В Снежинске суд вынес приговор местному жителю, который рыбачил на озере Синара. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Нарушителя задержали в мае, инспекторы застали его за рыбалкой на озере Синара. Сумма ущерба составила 92 тысячи рублей. В июне суд признал жителя Снежинска виновным и назначил реальный срок лишения свободы.
«Суд учел, что в настоящее время нарушитель имеет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, а наказание в виде лишения свободы будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений», — прокомментировали в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
С начала 2022 года в Челябинской области за незаконную добычу водных биологических ресурсов возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 человека.
Ранее в Челябинской области суд приговорил двоих жителей города Белорецка (Республика Башкортостан) к условному сроку и штрафу за браконьерскую рыбалку на озере Большой Бугодак в Верхнеуральском районе.
В Магнитогорске местный житель предстанет перед судом за ловлю сетью окуня, плотвы, судака и леща на реке Урал.