Жителя Миасса оштрафуют за сброс навоза и отходов на пустыре

Регоператор по вывозу мусора обратился в прокуратуру

В Миассе местный житель на глазах у представителей администрации города и сотрудников регоператора выгрузил из «Газели» на пустыре навоз, обрезки шкур и фрагменты коровьих ног. По данному факту направлено обращение в прокуратуру. Об этом в среду, 6 июля, заявили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Инцидент произошел 16 июня, когда представители местной власти проверяли территории, где ранее за счет бюджетных средств ликвидировали несанкционированные свалки.

«После осмотра трех локаций участники выездной встречи констатировали: свалки в Миассе появляются вновь. Об этом свидетельствовали множественные завалы из строительных отходов, старых автомобильных покрышек, а также лом от сгоревших построек. Скопление мусора обнаружилось и на земельном участке в районе Южного кладбища. Судя по объемам, отходы сюда свозят грузовыми машинами», — прокомментировали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях сброс отходов на природе влечет за собой штрафы. Для граждан — до двух тысяч рублей; должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для предпринимателей — до 50 тысяч рублей. Юрлицам могут назначить штраф в размере до 250 тысяч рублей.

Проблема несанкционированных свалок остро стоит в Миассе. На сегодня в городе нет объектов, где принимают отходы на переработку. А вывозить мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, дорого.

«Организациям и физическим лицам приходится самостоятельно вывозить мусор за 100 км на действующий полигон ТБО в Сосновский район либо заключать договор со специализированной компанией на транспортировку. В среднем затраты только на транспортирование составляют около шести тысяч рублей за тонну, и это без стоимости обработки и утилизации отходов», — рассказал руководитель Карабашского кластера ЦКС Кирилл Кобзев.

В регионе уже принят ряд решений, которые помогут справиться с данной проблемой. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Текслер и гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о строительстве экопромтехнопарка в Миассе. В городе появится свой объект, который будет принимать мусор на переработку.