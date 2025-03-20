Жителя Челябинской области заставили уничтожить семена огурцов из Германии

Их задержали на таможне при проверке Россельхознадзора

Посылку из Германии, в которой находились семена огурцов, не пропустили на таможне после контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Все потому, что по закону ввоз в Россию семенного или посадочного материала в почтовых отправлениях, ручной клади и багаже пассажиров запрещен.

В марте сотрудники ведомства проверили четыре посылки, которые пришли в Челябинск из Индии и Германии. Специи, приправы, крупы, орехи, финики прошли контроль. Не допустили только груз с семенами огурцов. Получателю пришлось их уничтожить — такое предписание ему сделал контролирующий орган.

«Напоминаем, что ввозимые незаконным способом семена, лук-севок, саженцы, рассада могут послужить основанием для возврата посылки отправителю или будут уничтожены», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Ввоз семян и рассады в Россию в почтовых отправлениях, ручной клади и багаже пассажиров запрещен из-за фитосанитарных и карантинных ограничений. Семена и рассада могут содержать карантинные вредные организмы, такие как вредители или возбудители заболеваний растений, которые могут нанести вред местной флоре и сельскому хозяйству.

Для ввоза семян и рассады требуется фитосанитарный сертификат, подтверждающий их безопасность. Без этих документов ввоз запрещен. Федеральный закон «О карантине растений» запрещает ввоз растений и семян без соответствующих документов и позволяет инспекторам задерживать, изымать и уничтожать такие материалы.

Ранее Россельхознадзор обнаружил поддельное масло в сети «Светофор», нашел нарушения в работе зоопарка в ТЦ Магнитогорска и не пустил в Челябинскую область партию цветов из Китая в связи с обнаруженным трипсом.