Жителя Челябинской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за оправдание терроризма

Мужчина поддерживал в интернете запрещенную идеологию

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Красноармейского района Челябинской области виновным в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

«В интернете виновный оправдывал деятельность международных террористических организаций „Аль-Каида“ и „Исламское государство“. Обе признаны террористическими и запрещены на территории России Верховным судом РФ 13 ноября 2008 года и 29 декабря 2014 года соответственно», — поясняют суть преступления в ФСБ.

Южноуральца приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Следствие по уголовному делу «Публичное оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) также вели сотрудники УФСБ.