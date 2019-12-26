Жителя ближнего зарубежья с килограммом героина задержали в Челябинске

Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске полицейские задержали 21-летнего жителя ближнего зарубежья, который пытался сбыть наркотики. При себе у парня обнаружили более килограмма героина, который был расфасован в 55 свертков.

Задержанный от неустановленного лица через интернет получал информацию о том, где находятся наркотики, забирал и фасовал вещество, а затем раскладывал его в тайниках на территории Челябинска. Позже правоохранители нашли еще 31 сверток в местах, где мужчина уже успел оставить закладки. По месту жительства в ходе обыска изъяли еще 180 свертков и два пакета с героином.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.