Жителя Аргаяшского района поймали с килограммом «синтетики»

В биографии наркодилера нашли еще пару сомнительных эпизодов, ему грозит пожизненное заключение

В Златоусте направлено в суд уголовное дело жителя Аргаяшского района, который минувшим летом был задержан со свертком, где было около 1 кг синтетического наркотика, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщается, что сверток злоумышленник извлек из тайника в лесу под Златоустом.

«Мужчина планировал вместе с подельниками расфасовать наркозелье и сбыть. Однако реализовать свой преступный умысел не смог, так как был задержан», — рассказали в полиции.

В ходе расследования установлено, что мужчина также занимался бесконтактным сбытом марихуаны на территории Курчатовского, Калининского и Тракторозаводского районов Челябинска. По координатам, указанным в его телефоне, установлено 40 тайников с закладками.

Материалы уголовного дела о покушении на незаконный оборот наркотиков направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу. Подсудимому с учетом рецидива — 31-летний мужчина ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера — может грозить пожизненное лишение свободы.