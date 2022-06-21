Жительницу Троицка заставили перенести могилу мужа, захороненного рядом с тещей

Против такого соседства на кладбище выступила семья

В Троицке две пожилые сестры, давно не ладящие друг с другом, не смогли поделить место на кладбище рядом с могилой матери. Одна женщина похоронила там мужа, а другая заставила сестру перенести останки мужчины в другое место. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Челябинской области.

Мать обеих женщин скончалась в конце 90-х годов. По просьбе женщины ее похоронили в одиночной могиле, в отдалении от ранее почивших родственников. Уход за могилой, установку памятника и ограды вела одна из сестер. А вторая без спроса похоронила рядом своего супруга.

«Сестра, которая ухаживала за могилой матери, усмотрела в этом попрание своих чувств и нарушение закона о погребении, поскольку подобные действия возможны только в случае присвоения могиле статуса семейного захоронения», — замечают судебные приставы.

Женщина пошла в суд и добилась, чтобы могилу зятя перенесли в другое место.

Когда исполнительный лист поступил в Троицкое районное отделение судебных приставов, оказалось, что вдова покойного уже исполнила решение суда и перезахоронила супруга в другое место.