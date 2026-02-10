Жительницу Еманжелинска дважды оштрафовали за отказ пускать в квартиру газовщиков

Судебным приставам пришлось искать женщину через соцсети

В Еманжелинске судебным приставам пришлось обеспечить доступ газовщиков в многоквартирный дом для осмотра коммуникаций, так как местная жительница долгое время отказывалась пускать специалистов, несмотря на официальные уведомления, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Приставы несколько раз выезжали по адресу, но дверь им не открывали. При этом женщина читала все уведомления, которые приходили ей на «Госуслуги». За уклонение от исполнения судебного решения на нее наложили исполнительский сбор в 5000 рублей, а затем дважды привлекали к административной ответственности — сначала штрафом в 1000, а затем в 2000 рублей.

Найти должницу приставам помог ее «цифровой след» в социальных сетях. В результате женщина оплатила все штрафы и наконец впустила газовщиков.