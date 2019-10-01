Жительницу дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске, попросили сдать ключи от квартиры

Накануне приезда в город Владимира Путина женщина объявила голодовку.

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Жительница дома № 164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года в Магнитогорске, получила уведомление о выселении. В течение пяти дней Татьяна Писарева должна сдать ключи от квартиры.

Женщина стала довольно популярной персоной в городе. Накануне приезда в Магнитогорск президента Владимира Путина на одном из балконов дома пострадавшего после взрыва появились транспаранты с надписью «Голодовка». Автором стала именно Татьяна Писарева, которая вывесила изрисованные простыни на своем балконе. Только вот, как оказалось, собственницей она не являлась, квартира в доме № 164 по проспекту Карла Маркса была предоставлена ей администрацией несколько лет назад и является муниципальной.

«На сегодняшний день инициирована судебная процедура, которая позволит расставить все точки над „и“ в споре с гражданкой Писаревой. Результат судебного решения будет исполнен администраций города. Выданное уведомление является частью судебной процедуры», — пояснили в пресс-службе Администрации Магнитогорска.

Прежде Татьяна Писарева также жаловалась на то, что администрация не оказывает ей помощи. В частности, женщина жаловалась на холод в квартире из-за выбитых стекол.

«Что касается выбитых стекол, то, как уже ранее сообщалось, в администрацию города от жителей дома 164 по просп. Карла Маркса на Писареву Т. А. неоднократно поступали жалобы, касающиеся её халатного, бесхозяйного обращения с квартирой. Администрацией города не раз было предложено оказать ей помощь и произвести работы по остеклению балкона и окон, но Писарева Т. А. отказала специалистам управляющей компании в доступе в жилое помещение», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Как ранее сообщало издание «Магсити74», соседи утверждали, что Писарева сама не проживала в квартире. По их информации у нее есть другая собственность в Магнитогорске, а это жилое помещение она сдавала квартирантам.

В настоящее время администрация города занимается судебными тяжбами, которые смогут поставить точку в этом запутанном деле.