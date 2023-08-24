Жительницу Челябинской области наградили за донорство костного мозга

Стволовые клетки многодетной мамы помогли выжить ее «генетическому близнецу»

Зульфира Нурмухаметова из Кунашакского района получила медаль Федерального медико-биологического агентства России за вклад в донорское движение. Шесть лет назад ее стволовые клетки помогли победить смертельную болезнь подростку из Орловской области, сообщили сегодня, 24 августа, в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Зульфира — многодетная мама. Донором крови она стала случайно в 2008 году, когда понадобилась помощь попавшему в аварию коллеге. Тогда же она вступила в регистр доноров стволовых клеток.

В 2017 году женщина узнала, что нашелся «генетический близнец», которому требуется пересадка ее костного мозга. Донация проводилась в Санкт-Петербурге. По закону донор и больной могут узнать друг о друге только пол и возраст. И только через два года они могут встретиться при взаимном желании.

Встреча прошла в Москве в 2020 году. Реципиент оказался жителем Орловской области по имени Андрей. На момент пересадки ему было всего 16 лет.

«Я рада, что так совпали звезды, все закончилось благополучно для Андрея. Это большая радость для меня», — поделилась Зульфира.