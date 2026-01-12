Жительнице Миасса удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

Операция длилась чуть больше часа

В Миассе 60-летней женщине удалили гигантскую опухоль яичника, которая разрослась до размеров баскетбольного мяча и поднимала вверх все органы брюшной полости. Операция длилась чуть больше часа и прошла успешно, уже через неделю пациентку выписали, рассказали в Минздраве Челябинской области.

Женщина обратилась в отделение абдоминальной онкологии горбольницы № 2 с жалобами на постоянную тяжесть в животе. УЗИ и КТ показали огромную опухоль яичника, которая поднималась вверх и деформировала остальные органы. Однако ее природу на дооперационном этапе выяснить не удалось.

«В таких случаях принимается решение „на ходу“: выполняется объем, который одновременно является диагностическим и лечебным. Полученный материал отправляется на гистологическое исследование в лабораторию, которое позволяет определить точный диагноз»,— рассказал замглавного врача по медицинской части, врач-онколог Алексей Зайков.

Операция прошла успешно в запланированный день. Врачи полностью удалили новообразование, сохранив функции всех соседних органов. Пациентка прошла необходимое лечение, и уже через неделю ее выписали.

Сразу после операции женщина призналась, что чувствует себя намного лучше.

«Как будто тяжелый груз сняли»,— добавила пациентка.

Летом 2025 года похожую операцию провели 29‑летней челябинке: хирурги удалили гигантскую миому матки.