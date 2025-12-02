Жительнице Миасса помогут активировать электронный сертификат для инвалидов

Со своей проблемой она обратилась на прямую линию к губернатору Челябинской области

В ходе прямого эфира к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратилась жительница Миасса, которая уже два месяца не может активировать федеральный электронный сертификат на покупку средств реабилитации для инвалидов.

«Деньги не поступают два месяца. Невозможно активировать сертификат и закупить жизненно необходимые средства», — сообщила она.

Алексей Текслер дал оперативное поручение министерству социальных отношений региона связаться с женщиной и решить проблему. Губернатор предположил, что сбой может быть связан с окончанием года.

Также глава региона напомнил, что в регионе действуют областные сертификаты для детей-инвалидов, которые расширяют федеральный перечень средств реабилитации. Этой помощью ежегодно пользуются более 3,5 тысячи детей.

Губернатор потребовал доложить ему о решении проблемы в ближайшие дни, выразив уверенность, что вопрос будет урегулирован.