Жительнице Миасса организовали участие на Параде Победы в Москве

С просьбой исполнить ее мечту Наталья Панкова пришла на прием к главе округа

Жительница Миасса Наталья Панкова на приеме граждан обратилась к главе Егору Ковальчуку с просьбой посодействовать в получении приглашения на Парад Победы на Красной площади. Совместными усилиями удалось воплотить ее мечту в жизнь. Об этом сообщает Егор Ковальчук в своем телеграм — канале.



«Более 50 лет Наталья Борисовна Панкова трудится на АО „ГРЦ Макеева“. Посещение Парада Победы — достойная награда за самоотдачу и верную службу на оборонном предприятии», — отмечает Егор Ковальчук.

Администрация городского округа и предприятие помогли собрать необходимый пакет документов и организовать приглашение женщине на Парад.

Егор Ковальчук отмечает, ходатайство губернатора Алексея Текслера сыграло решающую роль в этом вопросе. 9 мая Наталья Панкова увидела своими глазами главный парад нашей страны.

