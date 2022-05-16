Жительнице Магнитогорска выставили счет за воду для кошки и собаки

В ресурсоснабжающей организации ситуацию объяснили возможным техническим сбоем

Жительница Магнитогорска получила квитанцию за воду с графой «Водоснабжение животных». Об этом озадаченная горожанка сообщила в местном паблике «Черное&Белое Магнитогорск». В городском тресте «Водоканал» не исключили техническую ошибку, однако признали, что дополнительная плата за водоснабжение животных действительно может начисляться.

По словам адресата квитанции, она живет в частном доме, но за воду платит по счетчикам.

«Мало того, что нам каждый месяц приписывают нормативные потери. Так теперь и водоснабжение животных. Из домашних есть кошка и собака, так они пьют воду из-под крана. За это мы оплачиваем по счетчику! За водоснабжение каких животных я должна оплачивать помимо счетчика?» — возмутилась потребитель коммунальных услуг.

Магнитогорский трест «Водоканал» в комментарии к публикации пояснил, что плата за водоснабжение животных может начисляться при нормативном расчете потребления водоснабжения, но при расчете через приборы учета такой вид потребления не начисляется.

«В любом случае мы не исключаем ни технический сбой, ни человеческий фактор и всегда готовы разобраться в ситуации и в случае необходимости произвести перерасчет для абонента», — заявили в тресте «Водоканал».

Согласно нормативным документам, которые удалось изучить ИА «Первое областное», тариф на водоснабжение животных действительно существует, но распространяется только на сельскохозяйственных животных.