Жительнице Копейска грозит срок за покраску памятника участникам войны

Следователи приравняли поступок 20‑летней девушки к повреждению мемориала

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая покрасила памятник героям Великой Отечественной войны, установленный на территории школы № 23 в городе Копейске. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в Следственном управлении СКР.

По данным следствия, подозреваемая закрасила мраморную табличку, которая установлена на гранитном камне, а также сам гранитный камень на памятнике «Героям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

Следственные органы усмотрели в этом деянии признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в следственном управлении.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области.