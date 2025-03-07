Жительнице Карабаша вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы

Елизавете Бабушкиной в апреле 2025 года исполнится 100 лет

В Карабашском городском округе началась акция по вручению юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Первой награду получила Елизавета Васильевна Бабушкина, которая 16 апреля отметит 100-летний юбилей.

Детство и юность Елизаветы Бабушкиной пришлись на тяжелое военное и послевоенное время. Она родилась в семье Василия и Анны Сатониных. Помимо Лизы, в семье было еще четверо детей.

Война началась, когда Елизавете было чуть больше 16 лет. Отца призвали в трудармию в Челябинск. Елизавета отправилась следом за ним в областной центр, где устроилась на лакокрасочный завод.

«Недоедали, недосыпали, изнурительная работа и днем, и по ночам. Война испытывала нас на прочность. Много трудностей выпало на нашу долю. Поддерживала лишь вера в победу в этой безжалостной войне, которая жила в наших сердцах. Эта вера давала силы жить, работать, ждать», — говорит Елизавета Васильевна.

Через год после войны Елизавета вышла замуж за фронтовика Гурия Бабушкина. В счастливом браке супруги прожили 43 года, вырастили двух дочерей и двух сыновей.

Поблагодарить труженицу тыла за бесценный вклад в Великую Победу приехали глава Карабаша Павел Титов и председатель Совета ветеранов Тамара Плетнинцева.

«От имени всех карабашцев и от себя лично выражаю вам искреннюю благодарность за Победу, за ваш трудовой подвиг для страны. Огромное вам спасибо! Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Такие люди, как вы, — гордость Карабаша. Ваш героизм и стойкость — пример для современной молодежи. Пусть эта награда станет еще одним символом нашей благодарности за ваш вклад в освобождение страны от фашизма»,— обратился Павел Титов.

Всего в Карабашском городском округе юбилейные медали в честь 80-летия Победы получат семь ветеранов трудового фронта.