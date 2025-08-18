Жительнице Челябинской области, воспитывающей 15 детей, вручили госнаграду

Она стала одним из 48 южноуральцев, отмеченных федеральными и региональными властями

В Челябинске прошла церемония вручения государственных и областных наград южноуральцам, внесшим вклад в развитие региона и отмеченным в медицине, культуре, работе общественных организаций и государственных структур. Всего выделили 48 жителей Южного Урала. Вручил ордена, медали и почетные грамоты губернатор Алексей Текслер, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Государственных наград были удостоены в том числе многодетные родители. Так, по указу президента звание «Мать-героиня» присвоено Дине Мельник, воспитывающей 15 детей, и Марии Михайловой, в семье которой 11 ребят. Медалью ордена «Родительская слава» награждена Ольга Усачева, у которой четверо детей.

«Большая семья — это будущее нашей страны. Мы должны делать всё для того, чтобы поддерживать такие семьи», — отметил Алексей Текслер.

Особое внимание было уделено сотрудникам детской городской клинической больницы № 7 Челябинска. Их наградили орденом Пирогова и медалями Луки Крымского за профессионализм и самоотверженность в условиях специальной военной операции. Также за заслуги в области здравоохранения два медика Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а два сотрудника областной психоневрологической больницы № 5 — медали Луки Крымского. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено трем работникам Челябинской областной клинической больницы и Челябинского областного кожно-венерологического диспансера.

Среди награжденных также семь южноуральцев, удостоенных медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, и двое сотрудников «Механоремонтного комплекса», награжденных званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Еще один житель региона получил Почетную грамоту президента Российской Федерации, а двум южноуральцам объявлена благодарность главы государства. Один работник был награжден знаком «Почетный строитель России».

«Я искренне благодарен вам за самоотверженный труд и большие успехи. Вас всех объединяет преданность Южному Уралу и большие успехи, достигнутые в своем деле. Вас отличают умение решать самые сложные задачи и способность вдохновлять других. Каждый из вас достоин быть примером для молодых коллег», — обратился ко всем награжденным губернатор.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды: медали «За вклад в развитие Челябинской области», «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, знаки отличия «За благое дело» и «За безупречную службу». Почетные звания «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области», «Заслуженный работник социальной защиты Челябинской области», «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» и «Заслуженный юрист Челябинской области» присвоены пяти жителям региона.