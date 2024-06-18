Жительнице Челябинска навязали платную услугу при покупке автомобиля

Женщина обратилась в суд и выиграла его

Советский районный суд Челябинска обязал автосалон выплатить покупательнице 750 тысяч рублей за навязывание платной услуги при покупке автомобиля и отказ от расторжения договора, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Потерпевшая рассказала, что приобретала автомобиль в кредит в автосалоне ООО «Профи Ассистанс». При оформлении договора сотрудники салона навязали допуслугу по обслуживанию машины стоимостью 228 тысяч рублей. Женщина потребовала расторгнуть договор и вернуть ей деньги, поскольку услуга ей не нужна, однако получила отказ. После этого челябинка обратилась в суд.

«Рассмотрев иск, Советский районный суд Челябинска пришел к выводу, что автосалон нарушил права потребителя, и удовлетворил исковые требования. В пользу потребителя суд взыскал с ответчика уплаченные по договору оказания услуг деньги, компенсацию морального вреда, неустойку, штраф за несоблюдение требований, а также судебные расходы. Общая сумма взысканных средств превысила 750 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Судебный акт вступил в законную силу.